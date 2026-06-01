Багато хто досі каже "плєсєнь": яке слово правильне українською

Слово "плєсєнь" досі часто можна почути у побутовому мовленні, коли йдеться про грибок на стінах чи зіпсованих продуктах. Однак цей варіант прийшов у мовлення під впливом російської, тоді як українська має власні питомі відповідники.

Через тривалий вплив російської мови в українському побутовому мовленні закріпилися слова, які багато людей вживають автоматично. Одним із таких є "плєсєнь" – слово, яке нерідко можна почути вдома чи на кухні, коли йдеться про зіпсовані продукти або темні плями на стінах.

Дивіться також Чули ви слово "копистка": ось що воно означає та де його вживають в Україні

Як правильно українською говорити замість "плєсєнь"

Літературною українською правильним відповідником є слово "пліснява". Саме воно закріплене у словниках і вважається нормативною назвою цього явища.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Також залежно від контексту можна вживати слово "цвіль". Обидва варіанти є правильними, однак мають певні відтінки значення.

Тому правильно казати: "на хлібі з'явилася пліснява", "стіна вкрилася пліснявою" або "позбутися цвілі у приміщенні". Натомість форма "плєсєнь" належить до русизмів і не відповідає нормам сучасної української літературної мови.

Що таке пліснява і де вона виникає

Пліснява – це різновид мікроскопічних грибів, які розмножуються у вологому середовищі. Зазвичай вона виглядає як пухнастий або плямистий наліт зеленого, білого, чорного чи сірого кольору.

Найчастіше пліснява з'являється на продуктах харчування – хлібі, овочах, фруктах чи варенні. Також її можна побачити у приміщеннях із підвищеною вологістю – на стінах, стелі, у ванних кімнатах або підвалах.

Слово "цвіль" частіше використовують саме тоді, коли йдеться про грибковий наліт на поверхнях чи в будівлях. А "пліснява" є ширшим і більш універсальним найменуванням цього явища.

Тож якщо помітили небажаний наліт на продуктах чи вдома, українською правильно говорити не "плєсєнь", а "пліснява" або "цвіль". Це питомі слова, які давно існують у нашій мові та точно передають значення.