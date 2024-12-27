Не кажіть "сільодка", бо маємо свою назву для цієї смачної рибки

Складаючи меню до різдвяного чи новорічного столу, у багатьох фігурує "сільодка під шубою". Але називати цю рибку "сільодка" – це калька з російської мови.

Формуйте свій кулінарний записник українською, а у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" 24 Канал пропонує дізнатися, як українською називати "сільодку".

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Чому не "сільодка"

Страви з цієї риби гарно смакують українцям – форшмак, салати, канапки чи просто солона, до картопельки. Але позначаємо її русизмом "сільодка", "сельдь" чи "селедка". В українській мові є своя назва – оселедець. Можемо почути і діалектичні назви – воселедець чи госеледець.

Солоний оселедець / Freepik

Що за риба оселедець До цього роду належить понад 60 видів риб, поширених в морях помірного і спекотного, а почасти і холодного поясу. Деякі види суто морські і ніколи не виходять у прісні води, інші належать до прохідних риб і для нересту входять до річки. Ми споживаємо атлантичного чи балтійського оселедця. А в Україні є свій вид – дунайський оселедець, та низка страв з нього – свіжого та солоного.

Оселедець називають "сріблом морів" та існує легенда у народів Скандинавії, що оселедець – це частинка північного сяйва, що впала у море.

Ця риба є цінним харчовим продуктом, що рятував від голоду народи Скандинавії. У Норвегії святкують День оселедця, а голландському рибалці Віллему Якубу Бойкельзоону, який здогадався вирізати їй зябра перед солінням, щоб риба не гірчила, поставили пам'ятник.

А у місті Вилкове Одеської області теж є пам'ятник дунайці – дунайському оселедцю, а у кожному ресторанчику – з десяток страв з цієї риби.

Пам'яник рибалці / фото з ресурсу https://uainfo.org/

Щоб не плутатись з назвою риби та остаточно її називати українською, виробіть асоціацію з козацькою зачіскою – довгим чубом на голеній голові, яку називали "оселедець", але ніколи "сільодка".

Голландські лікарі радять у зимовий час якомога частіше їсти оселедця. Вони переконані: ця проста рибка містить речовини, що допомагають людині залишатися бадьорою і здоровою. Смакуйте рибу і називайте її українською.