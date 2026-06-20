"Скільки годин" чи "Яка година" – помилка, якої припускаються тисячі українців

Ми щодня запитуємо про час і майже не замислюємося над словами, які для цього використовуємо. Одні кажуть: "Котра година?", інші — "Скільки годин?" і скрізь помиляються.

Де не припускатися помилок у запитанні про час, розповідаємо з посиланням на пояснення мовознавиці та радіоведучої Олі Багній.

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Як запитати про час правильно?

Запитати про час – одна з найзвичніших речей у повсякденному житті. Проте саме тут багато хто мимоволі калькує російську мову й уживає вислови, які не відповідають українській мовній традиції.

Часто можна почути: "Скільки годин?" чи "Яка година?". Однак мовознавці вважають його ненормативними, радять надавати перевагу формам "котра година?" і "о котрій годині?"

Логіка проста: слово "година" жіночого роду і є порядковим числівником, який відповідає на питання "котра?".

На перший погляд, нічого дивного. Але якщо замислитися, то слово "година" означає одиницю вимірювання часу тривалістю 60 хвилин. Тож запитання "Скільки годин?" фактично стосується кількості годин, а не того, який зараз час.

Як правильно питати про час: дивіться відео

Тому час і про круглий час ми кажемо: сьома година, двадцята година.

А для часу з хвилинами теж діють свої правила як називати правильно. Для цього використовуємо прийменники:

по / на – до 30 хвилин;

за / до – з 31 хвилини.

Крім того, варто сказати що час можна називати і з чвертями. Чверть вказується, коли хвилинна стрілка розташувалась на 3 (15 хвилин) або 9 (45 хвилин): "чверть по сьомі (7:15)" і "за чверть сьома (6:45)".

Тож якщо хочете, щоб ваша українська звучала природніше й ближче до питомої мовної традиції, почніть з запитання: "котра година?".