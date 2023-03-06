В Уряду просять кошти на зарплати вчителів: не вистачає кілька мільярдів гривень

Асоціація міст України звернулася до уряду, аби там допомогли погасити дефіцит освітньої субвенції. Адже наразі понад 8 мільярдів гривень не вистачає на зарплати вчителям.

Для того, аби вчителям змогли вчасно виплатити зарплату, Кабмін має ухвалити постанову про погашення дефіциту в 2023 році. Сотні органів у містах не мають належних коштів.

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Там наголосили, що кожна друга громада в Україні має дефіцит освітньої субвенції понад 10%. Загалом 715 органів місцевого самоврядування повідомили про незабезпеченість громад, не вистачає 8,5 мільярда гривень.

Голова Асоціації міст та мер Києва Віталій Кличко наголосив, що у держбюджеті-2023 розмір освітньої субвенції для територіальних громад склав 87,5 мільярда гривень.

Це на 20% менше, ніж було у 2022 році. Щоб забезпечити виплати заробітних плат вчителям, правління Асоціації міст України звернулося до уряду, аби той погасив 8,5 мільярда гривень дефіциту освітньої субвенції в 2023 році,

– сказав Кличко.

В Асоціації міст Україні додають, що здійснення виплат освітньої субвенції державою передбачено законом, адже середня освіта є державною гарантією. Ці кошти спрямовуються виключно на зарплату педагогів шкіл.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану зарплата глави МОН Сергія Шкарлета зросла майже на 7 тисяч гривень, порівняно з січнем минулого року. Водночас вчителям вже 3 роки не піднімають зарплати. Тепер в освітньому комітеті заявили, що збільшать зарплати педагогам лише після завершення війни в Україні. Деталі – читайте за цим посиланням.

Українські вчителі наразі отримують від 6 до 21 тисячі гривень на місяць, залежно від категорії, кількості годин тощо. Які зарплати отримують вчителі в різних регіонах України – читайте тут.