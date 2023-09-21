Оприлюднили ім'я найкращого студента світу 2023 року

Представники світової премії Global Student Prize назвали ім’я найкращого студента світу 2023 року. Ним став 24-річний уродженець Південного Судану Ніал Денг.

Він отримав нагороду в Нью-Йорку під час тижня Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 2023 році. Що про нього відомо, читайте далі.

Дивіться також "Винахідник": українець Ян Стародубець змагається за звання найкращого студента світу

Що відомо про Ніала Денга

Ніалу 24 роки. Він біженець із Південного Судану, який провів майже половину свого життя в таборі для біженців Какума в Кенії. Прибув туди, коли йому було 11 років – самотній, без сім'ї після втечі зі свого села на заході Ефіопії після збройного нападу.

Відтоді Ніал допоміг понад 20 тисячам біженців у таборі для біженців Какума в Кенії за допомогою миротворчих, освітніх та підприємницьких програм. Також створив безпечний простір для молодих людей, аби зцілити від отриманої травми.

Що відомо про Global Student Prize Це нагорода в розмірі 100 000 доларів США, яка вручається студенту, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.

Хто представляв на конкурсі Україну

Україна також цього року мала свого представника на конкурсі. За перемогу боровся киянин Ян Стародубець.

Хлопець навчається у Київській Малій академії наук. Також працює вчителем для учнів молодших класів.

Він потрапив у рейтинг 50 найкращих учнів світу Global Student Prize (міжнародної студентської премії для кращих студентів-винахідників світу).

Стародубець також навчався дистанційно у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas в США, паралельно здобуваючи освіту в українській школі.

До теми Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу

Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу 2022 року