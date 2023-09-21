Оприлюднили ім'я найкращого студента світу 2023 року
Джерело:Освіторія
Представники світової премії Global Student Prize назвали ім’я найкращого студента світу 2023 року. Ним став 24-річний уродженець Південного Судану Ніал Денг.
Він отримав нагороду в Нью-Йорку під час тижня Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у 2023 році. Що про нього відомо, читайте далі.
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Що відомо про Ніала Денга
Ніалу 24 роки. Він біженець із Південного Судану, який провів майже половину свого життя в таборі для біженців Какума в Кенії. Прибув туди, коли йому було 11 років – самотній, без сім'ї після втечі зі свого села на заході Ефіопії після збройного нападу.
Відтоді Ніал допоміг понад 20 тисячам біженців у таборі для біженців Какума в Кенії за допомогою миротворчих, освітніх та підприємницьких програм. Також створив безпечний простір для молодих людей, аби зцілити від отриманої травми.
Що відомо про Global Student PrizeЦе нагорода в розмірі 100 000 доларів США, яка вручається студенту, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
Хто представляв на конкурсі Україну
- Україна також цього року мала свого представника на конкурсі. За перемогу боровся киянин Ян Стародубець.
- Хлопець навчається у Київській Малій академії наук. Також працює вчителем для учнів молодших класів.
- Він потрапив у рейтинг 50 найкращих учнів світу Global Student Prize (міжнародної студентської премії для кращих студентів-винахідників світу).
- Стародубець також навчався дистанційно у межах онлайн-програми Stony Brook School Gravitas в США, паралельно здобуваючи освіту в українській школі.
До теми Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу
Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу 2022 року
- 2022 року саме український студент став переможцем престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
- Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
- Ігор Клименко навчався на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
- У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні. Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
- У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Активно працював над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентував на численних конкурсах та виставках.