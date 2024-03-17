У Німеччині безперервно безперервно кількість студентів

У Німеччині різко зросла кількість студентів у вишах. Річ у тому, що ЗВО країни поповнили іноземці.

Кількість іноземних студентів у Німеччині зростає постійно з 2020 року. На сьогодні їх у вишах країни 16%.

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У Німеччині зростає кількість студентів у ЗВО

У 2023 році документи до німецьких вишів подали понад 481 тисяча осіб. У 2022 кількість першокурсників зменшилась на 1,6%.

Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників є такі:

правознавство;

економіка;

соціальні науки.

Майже кожен десятий студент обрав для вивчення математику та природничий напрямок. 26% студентів надали перевагу фахам, повʼязаним з інженерією. Медичні або інші програми, пов'язані зі сферою здоровʼя, обрали 7% першокурсників.

Як навчаються студенти у вишах Чехії

У Чехії студенти спираються на індивідуальний план, а період лекцій та іспитів може тривати понад місяць.

Вони здобувають освіту безоплатно. Однак повинні оплачувати таке навчання "кредитами", які залежать від рівня успішності на екзаменах.

Старост та груп немає, "кожен сам за себе", а викладачі вимогливі.

В окремих вишах перескласти предмети можна лише раз.

Студенти у Чехії закінчують університети у віці 25 – 28 років.

Вони здобувають освіту відповідно до болонської системи: 3 роки бакалаврату, 2 магістратури та 1 докторантури.