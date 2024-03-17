У Німеччині безперервно безперервно кількість студентів

17 березня 2024, 20:23
Читать новость на русском

Джерело:

DW

У Німеччині різко зросла кількість студентів у вишах. Річ у тому, що ЗВО країни поповнили іноземці.

Кількість іноземних студентів у Німеччині зростає постійно з 2020 року. На сьогодні їх у вишах країни 16%.

Дивіться також В Індії "люди-павуки" незвичним способом передали учням шпаргалки на іспит

У Німеччині зростає кількість студентів у ЗВО

У 2023 році документи до німецьких вишів подали понад 481 тисяча осіб. У 2022 кількість першокурсників зменшилась на 1,6%.

Найпопулярнішими спеціальностями серед вступників є такі:

  • правознавство;
  • економіка;
  • соціальні науки.

Майже кожен десятий студент обрав для вивчення математику та природничий напрямок. 26% студентів надали перевагу фахам, повʼязаним з інженерією. Медичні або інші програми, пов'язані зі сферою здоровʼя, обрали 7% першокурсників.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.

Як навчаються студенти у вишах Чехії

  • У Чехії студенти спираються на індивідуальний план, а період лекцій та іспитів може тривати понад місяць.

  • Вони здобувають освіту безоплатно. Однак повинні оплачувати таке навчання "кредитами", які залежать від рівня успішності на екзаменах.
  • Старост та груп немає, "кожен сам за себе", а викладачі вимогливі.
  • В окремих вишах перескласти предмети можна лише раз.
  • Студенти у Чехії закінчують університети у віці 25 – 28 років.
  • Вони здобувають освіту відповідно до болонської системи: 3 роки бакалаврату, 2 магістратури та 1 докторантури.
Автор: Марія Волошин