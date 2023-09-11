Перевірте знання: де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів
Джерело:osvita.ua
2023 року більшість абітурієнтів в Україні вступала до вишів за результатами національного мультипредметного тесту. 2024 року, найімовірніше, знання випускників також перевірятимуть за допомогою НМТ.
Так, цьогорічні одинадцятикласники та всі охочі уже можуть перевірити свої знання завдяки онлайн-тестам, які виконували учасники НМТ-2023. Ці тести є у відкритому доступі.
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Де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів
УЦОЯО оприлюднив цьогорічні тести НМТ з усіх предметів.
Завдяки виконанню цих тестів майбутні абітурієнти зможуть оцінити рівень власних знань та зрозуміти, на чому сконцентрувати увагу краще.
Так, можна виконати завдання з:
- української мови;
- математики;
- історії України;
- біології;
- фізики;
- хімії;
- англійської, німецької, французької та іспанської мов.
Спосіб виконання завдань максимально наближений до реального онлайн-тестувальника НМТ.
Після виконання кожного тесту учасник отримає правильні відповіді на всі завдання та результат у тестових балах.
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Що відомо про НМТ-2024
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основна і додаткова.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- У 2024 році випускники складатимуть уже 4 предмети на ЗНО, яке відбудеться у форматі НМТ.
- У МОН передбачають, що наступного року знання абітурієнтів оцінюватимуть з української мови, математики, історії України + одного предмету на вибір.
- У Міносвіти також повідомляли, що у 2025 році випусковий тест для випускників 11-го, а незабаром і 12-го класу буде п'ятипредметним: три обов'язкові з двома предметами на вибір.