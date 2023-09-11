Перевірте знання: де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів

2023 року більшість абітурієнтів в Україні вступала до вишів за результатами національного мультипредметного тесту. 2024 року, найімовірніше, знання випускників також перевірятимуть за допомогою НМТ.

Так, цьогорічні одинадцятикласники та всі охочі уже можуть перевірити свої знання завдяки онлайн-тестам, які виконували учасники НМТ-2023. Ці тести є у відкритому доступі.

Важливо Рейтинг шкіл НМТ 2023: хто продемонстрував найкращий результат

Де знайти онлайн-тести НМТ-2023 з усіх предметів