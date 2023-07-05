Учасники додаткової сесії НМТ-2023 уже можуть завантажувати запрошення

Зареєстровані на додаткову сесію НМТ-2023 учасники уже можуть завантажити запрошення на тестування. У ньому зазначена дата, час (за Києвом) і місце проведення мультитесту.

Запрошення можна завантажити зі своїх персональних сторінок. Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США.

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Учасники додаткової сесії НМТ можуть завантажувати запрошення

Абітурієнтам також нагадують: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і завершиться за 10 хвилин до початку тестування. Тож учасникам НМТ рекомендують заздалегідь прокласти маршрут доїзду.

Учасники, які складатимуть НМТ за кордоном, повинні пам'ятати: у запрошеннях час зазначений за Києвом.

Таблиця з даними щодо різниці в часі

Країна Місто Різниця між київським і місцевим часом Грузія м. Тбілісі +1 Іспанія м. Валенсія −1 Італія м. Мілан −1 Німеччина м. Берлін,

м. Лейпциг,

м. Мюнхен −1 Польща м. Бидгощ,

м. Варшава,

м. Вроцлав,

м. Краків,

м. Люблін −1 Хорватія м. Загреб −1 Чехія м. Брно,

м. Прага −1 До слова, учасники, які складатимуть НМТ у США, мають не забувати, що тестування стартують о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х'юстоні. Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Для допуску до ТЕЦ потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог у Дії. Якщо є змога, варто роздрукувати запрошення.

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Вступна кампанія – 2023: коротко