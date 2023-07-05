Учасники додаткової сесії НМТ-2023 уже можуть завантажувати запрошення

5 липня 2023, 14:44
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Джерело:

УЦОЯО

Зареєстровані на додаткову сесію НМТ-2023 учасники уже можуть завантажити запрошення на тестування. У ньому зазначена дата, час (за Києвом) і місце проведення мультитесту.

Запрошення можна завантажити зі своїх персональних сторінок. Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США.

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Учасники додаткової сесії НМТ можуть завантажувати запрошення

Абітурієнтам також нагадують: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і завершиться за 10 хвилин до початку тестування. Тож учасникам НМТ рекомендують заздалегідь прокласти маршрут доїзду.

Учасники, які складатимуть НМТ за кордоном, повинні пам'ятати: у запрошеннях час зазначений за Києвом.

Таблиця з даними щодо різниці в часі

Країна Місто

Різниця між київським і місцевим часом
Грузія м. Тбілісі +1
Іспанія м. Валенсія −1
Італія м. Мілан −1
Німеччина м. Берлін,
м. Лейпциг,
м. Мюнхен		 −1
Польща м. Бидгощ,
м. Варшава,
м. Вроцлав,
м. Краків,
м. Люблін		 −1
Хорватія м. Загреб −1
Чехія м. Брно,
м. Прага		 −1

До слова, учасники, які складатимуть НМТ у США, мають не забувати, що тестування стартують о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х'юстоні.

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Для допуску до ТЕЦ потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог у Дії. Якщо є змога, варто роздрукувати запрошення.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин