Запрошення можна завантажити зі своїх персональних сторінок. Тестування відбуватиметься у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом у всіх країнах, окрім США.

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Учасники додаткової сесії НМТ можуть завантажувати запрошення

Абітурієнтам також нагадують: допуск до тимчасового екзаменаційного центру розпочнеться за 30 хвилин і завершиться за 10 хвилин до початку тестування. Тож учасникам НМТ рекомендують заздалегідь прокласти маршрут доїзду.

Учасники, які складатимуть НМТ за кордоном, повинні пам'ятати: у запрошеннях час зазначений за Києвом.

Таблиця з даними щодо різниці в часі

Країна Місто Різниця між київським і місцевим часом Грузія м. Тбілісі +1 Іспанія м. Валенсія −1 Італія м. Мілан −1 Німеччина м. Берлін,

м. Лейпциг,

м. Мюнхен −1 Польща м. Бидгощ,

м. Варшава,

м. Вроцлав,

м. Краків,

м. Люблін −1 Хорватія м. Загреб −1 Чехія м. Брно,

м. Прага −1 До слова, учасники, які складатимуть НМТ у США, мають не забувати, що тестування стартують о 18:00 за Києвом, тобто об 11:00 у м. Детройті та о 10:00 в м. Х'юстоні. Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Для допуску до ТЕЦ потрібно пред'явити сертифікат учасника НМТ та оригінал документа, що посвідчує особу / його цифровий аналог у Дії. Якщо є змога, варто роздрукувати запрошення.

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Вступна кампанія – 2023: коротко