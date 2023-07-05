Приглашения можно скачать из своих персональных страниц. Тестирование пройдет в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США.
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Участники дополнительной сессии НМТ могут загружать приглашения
Абитуриентам также напоминают: допуск во временный экзаменационный центр начнется за 30 минут и завершится за 10 минут до начала тестирования. Так что участникам НМТ рекомендуют заранее проложить маршрут доезда.
Участники, которые будут сдавать НМТ за границей, должны помнить: в приглашениях время указано по Киеву.
Таблица с данными о разнице во времени
|Страна
|Город
|
Разница между киевским и местным временем
|Грузия
|м. Тбилиси
|+1
|Испания
|м. Валенсия
|−1
|Италия
|м. Милан
|−1
|Германия
|м. Берлин,
м. Лейпциг,
м. Мюнхен
|−1
|Польша
|г. Быдгощ,
г. Варшава,
м. Вроцлав,
г. Краков,
м. Люблин
|−1
|Хорватия
|м. Загреб
|−1
|Чехия
|г. Брно,
м. Прага
|−1
К слову, участники, которые будут сдавать НМТ в США, должны не забывать, что тестирование стартуют в 18:00 по Киеву, то есть в 11:00 в Детройте и в 10:00 в Хьюстоне.
Для допуска к ТЭЦ необходимо предъявить сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность / его цифровой аналог в Дии. Если есть возможность, следует распечатать приглашение.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- В 2023 году запланировали две сессии НМТ – 2023: основную и дополнительную.
- Основная состоялась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная продлится в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержит задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдают в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- Вступительная кампания в 2023 году будет проходить дистанционно через электронные кабинеты абитуриента.
- Их регистрация началась 1 июля.
- Прием заявлений и документов от поступающих продлится с 19 по 31 июля.