Приглашения можно скачать из своих персональных страниц. Тестирование пройдет в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США.

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Участники дополнительной сессии НМТ могут загружать приглашения

Абитуриентам также напоминают: допуск во временный экзаменационный центр начнется за 30 минут и завершится за 10 минут до начала тестирования. Так что участникам НМТ рекомендуют заранее проложить маршрут доезда.

Участники, которые будут сдавать НМТ за границей, должны помнить: в приглашениях время указано по Киеву.

Таблица с данными о разнице во времени

Страна Город Разница между киевским и местным временем Грузия м. Тбилиси +1 Испания м. Валенсия −1 Италия м. Милан −1 Германия м. Берлин,

м. Лейпциг,

м. Мюнхен −1 Польша г. Быдгощ,

г. Варшава,

м. Вроцлав,

г. Краков,

м. Люблин −1 Хорватия м. Загреб −1 Чехия г. Брно,

м. Прага −1 К слову, участники, которые будут сдавать НМТ в США, должны не забывать, что тестирование стартуют в 18:00 по Киеву, то есть в 11:00 в Детройте и в 10:00 в Хьюстоне. Мечтаете о высшем образовании за границей? Позаботьтесь об упрощенной процедуре вступления уже сейчас. Дистанционная школа "Оптима" предлагает получить двойной диплом, который поможет продолжить обучение в любой точке мира.

Для допуска к ТЭЦ необходимо предъявить сертификат участника НМТ и оригинал документа, удостоверяющего личность / его цифровой аналог в Дии. Если есть возможность, следует распечатать приглашение.

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Вступительная кампания – 2023: кратко