Чи можна з різними комбінаціями предметів НМТ вступити на будь-яку спеціальність
Джерело:osvita.ua
Під час вступної кампанії у 2023 році абітурієнти зможуть вступати на різні спеціальності незалежно від комбінації предметів, які складатимуть на НМТ. Таку можливість передбачає модель проведення тесту.
Модель НМТ, до слова, днями презентувало МОН. Вона передбачає обов'язкове складання української мови та математики й одного предмета на вибір.
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Чи можна вступати на різні спеціальності з різними комбінаціями НМТ
Так, незалежно від обраного вступником додаткового предмета хороші результати НМТ дадуть змогу подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність до вишу. Однак при цьому враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності.
До слова, аби отримати позитивний результат за шкалою 100 – 200 балів з кожного предмета учаснику НМТ необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.