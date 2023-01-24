Чи можна з різними комбінаціями предметів НМТ вступити на будь-яку спеціальність

Під час вступної кампанії у 2023 році абітурієнти зможуть вступати на різні спеціальності незалежно від комбінації предметів, які складатимуть на НМТ. Таку можливість передбачає модель проведення тесту.

Модель НМТ, до слова, днями презентувало МОН. Вона передбачає обов'язкове складання української мови та математики й одного предмета на вибір.

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Чи можна вступати на різні спеціальності з різними комбінаціями НМТ

Так, незалежно від обраного вступником додаткового предмета хороші результати НМТ дадуть змогу подавати заяву для вступу на будь-яку спеціальність до вишу. Однак при цьому враховуватимуть коефіцієнти, установлені для предметів на різні спеціальності.

До слова, аби отримати позитивний результат за шкалою 100 – 200 балів з кожного предмета учаснику НМТ необхідно набрати не менше 10% від загальної кількості тестових балів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко