"Найскладніші": чи будуть на НМТ завдання, які передбачають розгорнуту відповідь

У 2023 році предмети НМТ не міститимуть завдань, на які потрібно давати розгорнуті відповіді. Однак у майбутньому усе може змінитися.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Чи передбачені на НМТ завдання з розгорнутою відповіддю

Так, Вакуленко наголосила, що національний мультипредметний тест у 2023 році не міститиме завдань, які передбачатимуть надання розгорнутої відповіді.

Також вона нагадала, що тестові зошити з української та іноземних мов, математики, які абітурієнти отримували під час минулорічних ЗНО, містили такі завдання. Вони були призначені для того, аби абітурієнти могли продемонструвати своє мислення та вміння розв'язувати певні задачі. Саме вони найкращим чином визначали рівень знань випускників.

У НМТ такого модуля не передбачили. У майбутньому він, можливо, з'явиться. Для учасників це означає, що ми забрали найскладніші завдання,

– уточнила заступниця директора УЦОЯО.

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