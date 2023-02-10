"Найскладніші": чи будуть на НМТ завдання, які передбачають розгорнуту відповідь
У 2023 році предмети НМТ не міститимуть завдань, на які потрібно давати розгорнуті відповіді. Однак у майбутньому усе може змінитися.
Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
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Чи передбачені на НМТ завдання з розгорнутою відповіддю
Так, Вакуленко наголосила, що національний мультипредметний тест у 2023 році не міститиме завдань, які передбачатимуть надання розгорнутої відповіді.
Також вона нагадала, що тестові зошити з української та іноземних мов, математики, які абітурієнти отримували під час минулорічних ЗНО, містили такі завдання. Вони були призначені для того, аби абітурієнти могли продемонструвати своє мислення та вміння розв'язувати певні задачі. Саме вони найкращим чином визначали рівень знань випускників.
У НМТ такого модуля не передбачили. У майбутньому він, можливо, з'явиться. Для учасників це означає, що ми забрали найскладніші завдання,
– уточнила заступниця директора УЦОЯО.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.