Чи потрібно перескладати НМТ у разі довготривалої повітряної тривоги чи відключення світла
Якщо під час проведення НМТ в Україні лунатиме повітряна тривога, учасники тестування мають перечекати її в укриттях. І опісля повернутися до виконання завдань тесту.
Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, що це лише у разі, якщо повітряна тривога не буде дуже довготривалою.
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Чи треба перескладати НМТ у разі повітряної тривоги чи відключення світла
Вакуленко повідомила: якщо під час проходження НМТ лунатиме повітряна тривога, як і минулого року, випускники спускаються в укриття і перебувають там до її закінчення. Педагоги при цьому допомагатимуть їм спуститися і там перебувати. Після завершення повітряної тривоги, якщо вона не буде занадто довготривалою, випускники повертаються і виконують ті завдання, які їм ще залишилися.
Якщо ж повітряна тривога буде довготривалою, а зараз бувають повітряні тривоги і 3, і 4 години, вас запросять на додаткову сесію. Те саме стосується і вимкнення світла. Якщо є генератори та тримає акумулятор у ноутбуці, ви продовжите виконувати тести. Якщо ж ситуацію неможливо буде виправити, ви зможете подати заявку на додаткову сесію оцінювання,
– уточнила заступниця директора УЦОЯО.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.