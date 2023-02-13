Чи потрібно перескладати НМТ у разі довготривалої повітряної тривоги чи відключення світла

Якщо під час проведення НМТ в Україні лунатиме повітряна тривога, учасники тестування мають перечекати її в укриттях. І опісля повернутися до виконання завдань тесту.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, що це лише у разі, якщо повітряна тривога не буде дуже довготривалою.

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Вакуленко повідомила: якщо під час проходження НМТ лунатиме повітряна тривога, як і минулого року, випускники спускаються в укриття і перебувають там до її закінчення. Педагоги при цьому допомагатимуть їм спуститися і там перебувати. Після завершення повітряної тривоги, якщо вона не буде занадто довготривалою, випускники повертаються і виконують ті завдання, які їм ще залишилися.

Якщо ж повітряна тривога буде довготривалою, а зараз бувають повітряні тривоги і 3, і 4 години, вас запросять на додаткову сесію. Те саме стосується і вимкнення світла. Якщо є генератори та тримає акумулятор у ноутбуці, ви продовжите виконувати тести. Якщо ж ситуацію неможливо буде виправити, ви зможете подати заявку на додаткову сесію оцінювання,

– уточнила заступниця директора УЦОЯО.

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