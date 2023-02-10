Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Терміни реєстрації, до слова, однакові як для випускників, що перебувають в Україні, так і для тих, хто за кордоном.

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Коли реєструватися на НМТ

Вакуленко повідомила, що під час реєстрації на НМТ-2023 у квітні абітурієнти вказуватимуть, де планують проходити тестування. Так, обиратимуть одне місто з наданих.

Дуже уважно потрібно поставитися до вибору цього місця, тому що саме ваш вибір зумовить створення пунктів тестування у тому чи іншому місті. Якщо ви перебуваєте в Україні, обираєте місто в Україні, де ви плануєте бути в червні. Якщо ви – за кордоном, то спочатку обираєте країну, а потім це місто,

– уточнила заступниця директора УЦОЯО.

При цьому зазначила, що національний мультипредметний тест відбуватиметься як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.

Чи можна змінити місце проходження НМТ

Вакуленко також розповіла, що під час процесу реєстрації і ще п'ять днів після завершення офіційно визначених термінів її проведення випускник зможе змінити назву міста, в якому планує проходити оцінювання. Після цього це зробити буде неможливо.

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