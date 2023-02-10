Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Терміни реєстрації, до слова, однакові як для випускників, що перебувають в Україні, так і для тих, хто за кордоном.
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Коли реєструватися на НМТ
Вакуленко повідомила, що під час реєстрації на НМТ-2023 у квітні абітурієнти вказуватимуть, де планують проходити тестування. Так, обиратимуть одне місто з наданих.
Дуже уважно потрібно поставитися до вибору цього місця, тому що саме ваш вибір зумовить створення пунктів тестування у тому чи іншому місті. Якщо ви перебуваєте в Україні, обираєте місто в Україні, де ви плануєте бути в червні. Якщо ви – за кордоном, то спочатку обираєте країну, а потім це місто,
– уточнила заступниця директора УЦОЯО.
При цьому зазначила, що національний мультипредметний тест відбуватиметься як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
Чи можна змінити місце проходження НМТ
Вакуленко також розповіла, що під час процесу реєстрації і ще п'ять днів після завершення офіційно визначених термінів її проведення випускник зможе змінити назву міста, в якому планує проходити оцінювання. Після цього це зробити буде неможливо.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.