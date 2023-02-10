Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Сроки регистрации, к слову, одинаковы как для находящихся в Украине выпускников, так и для тех, кто за рубежом.
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Когда регистрироваться на НМТ
Вакуленко сообщила, что при регистрации на НМТ-2023 в апреле абитуриенты будут указывать, где планируют проходить тестирование. Так, будут выбирать один город из предоставленных.
Очень внимательно нужно отнестись к выбору этого места, потому что именно ваш выбор приведет к созданию пунктов тестирования в том или ином городе. Если вы находитесь в Украине, вы выбираете город в Украине, где вы планируете быть в июне. Если вы – за границей, то сначала выбираете страну, а затем этот город,
– уточнила заместитель директора УЦОКО.
При этом отметила, что национальный мультипредметный тест состоится как в Украине, так и в некоторых странах за рубежом.
Можно ли изменить место прохождения НМТ
Вакуленко также рассказала, что во время процесса регистрации и еще через пять дней после завершения официально определенных сроков ее проведения выпускник сможет изменить название города, в котором планирует проходить оценивание. После этого это будет невозможно.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.