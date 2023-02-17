Чи проводитимуть у 2023 році пробний НМТ та як підготуватися

17 лютого 2023, 11:47
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У 2023 році не проводитимуть пробний національний мультипредметний тест. Адже безпека учасників тестування є важливішою.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, як 11-класники можуть самостійно пройти пробне оцінювання.

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Чи проводитимуть у 2023 році пробний НМТ

Вакуленко наголосила, що пробного оцінювання цьогоріч не проводитимуть. 

Я розумію, що це – не найкращий варіант. Але у такий складний період з точки зору безпеки організувати додаткове оцінювання для учнів і, можливо, наразити їх на більшу небезпеку? 
– наголосила заступниця директора УЦОЯО. 

При цьому додала, що випускники самостійно можуть організувати для себе пробне оцінювання. До того ж атмосфера в аудиторії не відрізнятиметься від атмосфери у класі. 

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами “Оптіма”!
 
Але Вакуленко уточнила, що варто звернути увагу на тривалість виконання тестів та формати тестових завдань. Так, абітурієнт зможе відтворити атмосферу оцінювання у себе вдома. 

Скористайтеся таймером, зачиніть двері у кімнату, де ви перебуватимете, забезпечте стабільний інтернет – і 180 хвилин працюйте зі всіма завданнями,
– додала вона. 

Чи було пробне оцінювання у 2022 році 

  • Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні у 2022 році не проводили пробне оцінювання.
  • Однак раніше на нього зареєструвалася чимала кількість осіб і заплатила за це гроші.
  • Але тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернули частину сплачених, але невикористаних грошей. 
  • Сума залежала від регіону.
  • Що цікаво, ці повернені кошти можна було перерахувати на потреби ЗСУ.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Автор: Марія Волошин