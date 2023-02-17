Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, як 11-класники можуть самостійно пройти пробне оцінювання.

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Чи проводитимуть у 2023 році пробний НМТ

Вакуленко наголосила, що пробного оцінювання цьогоріч не проводитимуть.

Я розумію, що це – не найкращий варіант. Але у такий складний період з точки зору безпеки організувати додаткове оцінювання для учнів і, можливо, наразити їх на більшу небезпеку?
– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

При цьому додала, що випускники самостійно можуть організувати для себе пробне оцінювання. До того ж атмосфера в аудиторії не відрізнятиметься від атмосфери у класі.

Але Вакуленко уточнила, що варто звернути увагу на тривалість виконання тестів та формати тестових завдань. Так, абітурієнт зможе відтворити атмосферу оцінювання у себе вдома.

Скористайтеся таймером, зачиніть двері у кімнату, де ви перебуватимете, забезпечте стабільний інтернет – і 180 хвилин працюйте зі всіма завданнями,
– додала вона.

Чи було пробне оцінювання у 2022 році

  • Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні у 2022 році не проводили пробне оцінювання.
  • Однак раніше на нього зареєструвалася чимала кількість осіб і заплатила за це гроші.
  • Але тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернули частину сплачених, але невикористаних грошей.
  • Сума залежала від регіону.
  • Що цікаво, ці повернені кошти можна було перерахувати на потреби ЗСУ.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.