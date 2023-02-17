Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, як 11-класники можуть самостійно пройти пробне оцінювання.

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Чи проводитимуть у 2023 році пробний НМТ

Вакуленко наголосила, що пробного оцінювання цьогоріч не проводитимуть.

Я розумію, що це – не найкращий варіант. Але у такий складний період з точки зору безпеки організувати додаткове оцінювання для учнів і, можливо, наразити їх на більшу небезпеку?

– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

При цьому додала, що випускники самостійно можуть організувати для себе пробне оцінювання. До того ж атмосфера в аудиторії не відрізнятиметься від атмосфери у класі.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами “Оптіма”!

Але Вакуленко уточнила, що варто звернути увагу на тривалість виконання тестів та формати тестових завдань. Так, абітурієнт зможе відтворити атмосферу оцінювання у себе вдома.

Скористайтеся таймером, зачиніть двері у кімнату, де ви перебуватимете, забезпечте стабільний інтернет – і 180 хвилин працюйте зі всіма завданнями,

– додала вона.

Чи було пробне оцінювання у 2022 році

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україні у 2022 році не проводили пробне оцінювання.

Однак раніше на нього зареєструвалася чимала кількість осіб і заплатила за це гроші.

Але тим, хто реєструвався на пробне ЗНО, повернули частину сплачених, але невикористаних грошей.

Сума залежала від регіону.

Що цікаво, ці повернені кошти можна було перерахувати на потреби ЗСУ.

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