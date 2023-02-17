Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, как 11-классники могут самостоятельно пройти пробную оценку.
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Будут ли проводить в 2023 году пробный НМТ
Вакуленко подчеркнула, что пробную оценку в этом году не будут проводить.
Я понимаю, что это не лучший вариант. Но в такой сложный период с точки зрения безопасности организовать дополнительную оценку для учеников и, возможно, подвергнуть их большей опасности?
– подчеркнула заместитель директора УЦОКО.
При этом добавила, что выпускники самостоятельно могут организовать для себя пробную оценку. К тому же, атмосфера в аудитории не будет отличаться от атмосферы в классе.
Воспользуйтесь таймером, закройте дверь в комнату, где вы будете находиться, обеспечите стабильный интернет – и 180 минут работайте со всеми задачами,
– добавила она.
Была ли пробная оценка в 2022 году
- Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году не проводили пробную оценку.
- Однако раньше на него зарегистрировалось большое количество человек и заплатило за это деньги.
- Но регистрировавшимся на пробное ВНО вернули часть уплаченных, но неиспользованных денег.
- Сумма зависела от региона.
- Что интересно, эти возвращенные средства можно было перечислить на нужды ВСУ.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.