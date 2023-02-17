Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, как 11-классники могут самостоятельно пройти пробную оценку.

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Будут ли проводить в 2023 году пробный НМТ

Вакуленко подчеркнула, что пробную оценку в этом году не будут проводить.

Я понимаю, что это не лучший вариант. Но в такой сложный период с точки зрения безопасности организовать дополнительную оценку для учеников и, возможно, подвергнуть их большей опасности?

– подчеркнула заместитель директора УЦОКО.

При этом добавила, что выпускники самостоятельно могут организовать для себя пробную оценку. К тому же, атмосфера в аудитории не будет отличаться от атмосферы в классе.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Итак, готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями “Оптима”!

Но Вакуленко уточнила, что следует обратить внимание на продолжительность выполнения тестов и форматы тестовых заданий. Так, абитуриент сможет воспроизвести атмосферу оценивания у себя дома.

Воспользуйтесь таймером, закройте дверь в комнату, где вы будете находиться, обеспечите стабильный интернет – и 180 минут работайте со всеми задачами,

– добавила она.

Была ли пробная оценка в 2022 году

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году не проводили пробную оценку.

Однако раньше на него зарегистрировалось большое количество человек и заплатило за это деньги.

Но регистрировавшимся на пробное ВНО вернули часть уплаченных, но неиспользованных денег.

Сумма зависела от региона.

Что интересно, эти возвращенные средства можно было перечислить на нужды ВСУ.

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