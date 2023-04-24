Про вступ доведеться забути: які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

У 2023 році абітурієнти вступатимуть до вишів в Україні за результатами НМТ. Для того, аби його успішно скласти, варто дотримуватися певних правил під час реєстрації та самого тестування.

Директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла, які найпоширеніші помилки роблять вступники під час реєстрації на НМТ. Також повідомила, як їх уникнути.

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Які помилки не варто робити учасникам НМТ-2023

1. Вказувати різні дані

У персональному кабінеті на сайті УЦОЯО випускник вказує особисті дані й інформацію щодо участі у тестуванні. Також має завантажити сканкопії або фотокопії реєстраційних документів, які підтверджують особу. Що важливо, варто вказувати ті самі дані і не робити помилок. В іншому разі сертифікат НМТ учасник може не отримати.

2. Погано знати українську мову

Аби скласти тести, треба добре знати українську мову. В іншому разі студентом ви можете не стати.

3. Абияк вибирати третій предмет

Третім предметом для складання ви можете обрати одну з іноземних мов (це англійська, німецька, французька, іспанська), історію України, біологію, фізику, хімію. При цьому варто зважати при виборі не лише на те, що ви знаєте найкраще, але й на вагові коефіцієнти, визначені до результату кожного предмета НМТ відповідно до спеціальності.

4. Відкладати реєстрацію

Реєстрація стартувала 3 квітня і завершується 3 травня. Зволікати випускникам не радять. При цьому наголошують, що за кордоном обмежена кількість місць.

5. Не мати української sim-карти

Іноді в українців, які зараз перебувають за кордоном, немає української sim-карти. Але, щоб зареєструватися на тестування, потрібно вказати саме український номер.

6. Завантажувати великі файли

Під час реєстрації не варто завантажувати файли із документами, які мають понад 1 МВ, та в жодному іншому розширенні, окрім jpg або png.

7. Завантажувати не всі документи

Обов'язково треба завантажити три види документів, без яких вас не зареєструють на НМТ.

паспорт;

ідентифікаційний код;

картка платника податків; паспорт, якщо до нього внесено ці дані; закордонний паспорт, до якого внесено ці дані; свідоцтво про народження, до якого внесено ці дані; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи.

Свідоцтво про повну середню освіту або довідку про те, що вступник цього року здобуває її.

8. QR-коди з Дії та скриншоти електронних копій документів

QR-коди з Дії не варто вказувати, бо вони мають обмежений термін дії. Також потрібно завантажувати копії так званих живих документів.

9. Фотокопії, що не містять повної інформації

Якщо ви надсилаєте копію ID-картку, варто завантажити зображення обох сторін. Якщо це книжечка, має бути сторінка або розворот, що містить інформацію про тип, серію (за наявності) та номер документа, прізвище, ім'я, по батькові власника, а також дату його народження.

10. Надавати довідку про навчання, а не про здобуту освіту

Школи інколи помилково надають довідку про те, що майбутній учасник НМТ навчається в 11-му класі. Натомість мають надати документ, що учень має здобути повну середню освіту у травні (червні, липні) 2023 року. На сайті УЦОЯО, до речі, є зразок довідки для школи.

11. Розраховувати на довідкові матеріали

Калькулятор брати до кабінету НМТ не можна. Під час тестування з математики, фізики та хімії можна буде користуватися довідковими матеріалами – у комп'ютерній програмі буде додаткова вкладка. Із собою "шпаргалок" приносити теж не можна.

12. Планувати списати

У кожній аудиторії перебуватимуть два інструктори. Вони стежитимуть за тим, щоб учасники тестування не списували. Якщо вас зловлять на списуванні, НМТ ви не складете.

13. Пропускати основну сесію без поважних причин

На додаткову сесію треба реєструватися заздалегідь. Але лише у разі, якщо ви з поважної причини (наприклад, хвороба) не можете взяти участь в основній.

14. Неправильно розподіляти час на НМТ

На складання трьох предметів у вас є 180 хвилин. Ви можете самі його розподіляти на три блоки. Фахівці при цьому радять спочатку зробити складні завдання з усіх предметів.

15. Сподіватися стати студентом з будь-якими балами

Не варто думати, що вас візьмуть із найгіршими балами у певний виш. Цьогоріч запровадили "порогові бали", яких не було торік. У 2023 році з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менш ніж 10% від загальної кількості тестових балів, щоб отримати результат за шкалою 100 – 200 балів.

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Вступна кампанія – 2023: коротко