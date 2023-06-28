Оголосили офіційні результати НМТ-2023
Джерело:УЦОЯО
Український центр оцінювання якості освіти оголосив офіційні результати основної сесії НМТ-2023. Інформацію учасники отримали за рейтинговою шкалою 100 – 200 балів.
Результати розмістили у персональних кабінетах учасників НМТ-2023. Перевірити потрібно вкладку "Результати".
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Оголосили офіційні результати НМТ-2023
У вкладці персонального кабінету "Результати" також доступна опція формування інформаційної картки. Вона потрібна для вступу до ЗВО України.
Якщо ж учаснику НМТ треба подати до закордонного закладу освіти оригінал документа, він може замовити витяг з відомостей результатів НМТ. Із процедурою отримання витягу можна ознайомитися тут.Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.
В УЦОЯО при цьому кажуть: попри невеликі проблеми, на сьогодні сервіс працює в нормальному режимі й вступники з найкращими результатами вже повідомляють про свої досягнення в соціальних мережах.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова буде тривати протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містить завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складають у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістять до 28 червня у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбуватиметься дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація починається 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.