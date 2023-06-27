Що робити учаснику НМТ, якщо йому відмовили у додатковій сесії тестування

У 2023 році не всі учасники НМТ змогли скласти тестування під час основної сесії через технічні проблеми, повітряні тривоги та інші причини. Є й такі випускники, які незадоволені результатами мультитесту.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, що робити учаснику тестування, якщо йому відмовили у додатковій сесії тестування. Також уточнила, чи всі, хто хоче взяти участь у додаткові сесії НМТ-2023, має на це право.

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Як діяти, якщо відмовили у додатковій сесії НМТ-2023

Вакуленко наголосила: якщо учасник НМТ впевнений, що йому неправомірно відмовили у додатковій сесії тестування, він може подати апеляцію. Але це не стосується тих учасників, які незадоволені своїми результатами і хочуть взяти участь у додатковій сесії НМТ, аби отримати кращі бали.

Якщо ситуація справді була поважна, учасник може подати апеляцію до апеляційної комісії при УЦОЯО. При цьому має детально у зверненні описати ситуацію і додати документи, які підтверджують цю ситуацію, якщо вони є,

– уточнила очільниця УЦОЯО.

За її словами, у Центрі вивчать ситуацію: те, що відбувалося у тимчасово-екзаменаційному центрі, і відповідні матеріали.

Якщо визначимо, що сталася помилка, то вам допустять до участі у додатковій сесії,

– уточнила Вакуленко.

Водночас зауважила: ті учасники, які просто хочуть перескласти тестування через погані результати, не можуть брати участь у додатковій сесії.

Зауважимо: очільник МОН Оксен Лісовий розповідав, що понад 500 учасників не завершили тестування через тривалі повітряні тривоги. За його словами, якщо учасники не змогли скласти або завершили тестування через об'єктивні причини, вони візьмуть участь у додатковій сесії тестування. Вона стартує 11 липня.

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