НМТ-2023: без чого не пропустять в екзаменаційний центр

Сьогодні, 5 червня, стартувала основна сесія НМТ-2023. Графік тестування не оголошують задля безпеки учасників.

При цьому в УЦОЯО нагадали учасникам НМТ, що варто взяти із собою на тестування. В іншому разі можна не потрапити в екзаменаційний центр.

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Що має мати випускник для пропуску в екзаменаційний центр

На вході до екзаменаційного центру випускник має пред'явити сертифікат учасника мультитесту. Також оригінал документа, що посвідчує особу або ж його цифровий аналог у Дії.

Якщо маєте змогу, варто взяти із собою на тестування видруковане запрошення на НМТ-2023.

До слова, учасників пускатимуть у ТЕЦ за 30 хвилин до початку тестування. Допуск завершать за 10 хвилин до старту НМТ.

Можете також взяти із собою в аудиторію ручку і пляшку питної води.

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Тестування відбувається у дві зміни: перша – з 10:00, друга – з 15:00 за київським часом.

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