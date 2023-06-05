При цьому в УЦОЯО нагадали учасникам НМТ, що варто взяти із собою на тестування. В іншому разі можна не потрапити в екзаменаційний центр.

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Що має мати випускник для пропуску в екзаменаційний центр

На вході до екзаменаційного центру випускник має пред'явити сертифікат учасника мультитесту. Також оригінал документа, що посвідчує особу або ж його цифровий аналог у Дії.

Якщо маєте змогу, варто взяти із собою на тестування видруковане запрошення на НМТ-2023.