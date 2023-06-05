При этом в УЦОКО напомнили участникам НМТ, что стоит взять с собой на тестирование. В противном случае можно не попасть в экзаменационный центр.

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Что должен иметь выпускник для пропуска в экзаменационный центр

На входе в экзаменационный центр выпускник должен предъявить сертификат участника мультитеста. Также оригинал документа, удостоверяющего личность или его цифровой аналог в Дии.

Если есть возможность, стоит взять с собой на тестирование отпечатанное приглашение на НМТ-2023.