Усе серйозно: що загрожує учасникам НМТ за списування

Учасникам НМТ-2023 варто забути про списування. Адже за такі дії випускники можуть серйозно поплатитися.

Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Також вона наголосила, що у разі списування під час НМТ тестування для таких учасників завершиться.

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Що загрожує учасникам НМТ за списування

Вакуленко нагадала, що у 2022 році в кожній аудиторії, де відбувався НМТ, працював один інструктор. Згодом в УЦОЯО почули скарги учасників тестування щодо того, що окремі їхні колеги списували.

Відтак заступниця директора УЦОЯО наголосила, що цього року у переважній більшості міст, в аудиторіях, де відбуватиметься НМТ, працюватиме два інструктори. Це має запобігти недоброчесності учасників. Також дещо змінили програмне забезпечення для проведення НМТ.

Тому шановні учасники: не раджу списувати. Якщо ви все-таки вирішите, є висока ймовірність, що вас видалять з пункту проведення тестування і ви не зможете отримати свій результат для вступу у цьому році,

– акцентувала Вакуленко.

І зауважила, що оцінювання для учасника НМТ закінчиться, якщо він намагатиметься скористатися додатковими довідковими джерелами з мобільного, наприклад.

Додаткова сесія у такому разі не передбачена. Тобто ви цього року втратите шанс для вступу,

– наголосила заступниця директора УЦОЯО.

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