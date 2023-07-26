"Гордість країни": скільки учасників НМТ-2023 отримали 200 балів з усіх трьох предметів

26 липня 2023, 16:18
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Джерело:

УЦОЯО

В Україні завершилася додаткова сесія НМТ-2023. Так, усі цьогорічні учасники мультитесту вже отримали свої результати для вступу у виші.

3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.

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50 учасників НМТ склали тестування на 200 балів з усіх трьох предметів

Найбільше учасників отримали найвищий результат з математики – 1905 осіб. Дещо менше – з української мови – 1115 осіб. 

Предмет НМТ Основна сесія Додаткова сесія Загалом
Українська мова 1095 20 1115
Математика 1871 34 1905
Історія України 273 3 276
Біологія 126 1 127
Фізика 28 0 28
Хімія 26 1 27
Англійська мова 760 54 814
Німецька мова 11 3 14
Іспанська мова 2 0 2
Французька мова 1 0 1
Загалом 4193 116 4309

Усі ці учасники – це гордість нашої країни. Це ті, хто з вересня стане окрасою студентського співтовариства провідних закладів вищої освіти, а вже за кілька років – локомотивом у відбудові нашої країни й перетворенні її на передову державу нашого спільного європейського дому,
– кажуть в УЦОЯО.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
  • Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
  • Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
  • Їхня реєстрація почалася 1 липня.
  • Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.
Автор: Марія Волошин