"Гордість країни": скільки учасників НМТ-2023 отримали 200 балів з усіх трьох предметів
Джерело:УЦОЯО
В Україні завершилася додаткова сесія НМТ-2023. Так, усі цьогорічні учасники мультитесту вже отримали свої результати для вступу у виші.
3794 учасники НМТ отримали омріяні 200 балів щонайменше з одного предмета. Серед них 3329 осіб стали найкращими в одному предметі, 415 – у двох і 50 – у всіх трьох предметних тестах НМТ.
Дивіться також Оприлюднили результати додаткової сесії НМТ-2023
50 учасників НМТ склали тестування на 200 балів з усіх трьох предметів
Найбільше учасників отримали найвищий результат з математики – 1905 осіб. Дещо менше – з української мови – 1115 осіб.
|Предмет НМТ
|Основна сесія
|Додаткова сесія
|Загалом
|Українська мова
|1095
|20
|1115
|Математика
|1871
|34
|1905
|Історія України
|273
|3
|276
|Біологія
|126
|1
|127
|Фізика
|28
|0
|28
|Хімія
|26
|1
|27
|Англійська мова
|760
|54
|814
|Німецька мова
|11
|3
|14
|Іспанська мова
|2
|0
|2
|Французька мова
|1
|0
|1
|Загалом
|4193
|116
|4309
Усі ці учасники – це гордість нашої країни. Це ті, хто з вересня стане окрасою студентського співтовариства провідних закладів вищої освіти, а вже за кілька років – локомотивом у відбудові нашої країни й перетворенні її на передову державу нашого спільного європейського дому,
– кажуть в УЦОЯО.
Дивіться також Шлях до вишу 2023: що має зробити абітурієнт після складання НМТ
Вступна кампанія – 2023: коротко
- У 2023 відбулося дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбулася протягом 5 – 23 червня. Додаткова – протягом 11 – 24 липня.
- Участь у додатковій сесії могли взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- НМТ містив завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- Тести випускники складали у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створили як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Офіційні результати НМТ за шкалою 100 – 200 балів розмістили у персональному електронному кабінеті вступника.
- Вступна кампанія у 2023 році відбувається дистанційно через електронні кабінети вступника.
- Їхня реєстрація почалася 1 липня.
- Приймання заяв і документів від вступників триватиме з 19 до 31 липня.