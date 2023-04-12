НМТ-2023 може містити завдання профільного рівня

Блок НМТ з математики у 2023 році може містити завдання профільного рівня. Однак для учасників тесту, які добре засвоїли шкільну програму, це не стане завадою для отримання високих балів.

Про це розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І уточнила деталі.

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НМТ може містити завдання профільного рівня

Блок НМТ з математики може містити завдання профільного рівня, адже результати тесту використовуватимуть для вступу до вишів, уточнила Вакуленко. При цьому зауважила, що ці завдання не будуть невідповідними шкільній програмі.

Завдання такі можуть бути. Водночас, якщо ви відкриєте демонстраційний варіант тесту, минулорічні варіанти тестів, то побачите, що з рівнем стандарту ви зможете набирати дуже і дуже високі тестові бали. Можливо, одне завдання не виконаєте, але всі інші завдання ви точно зможете виконати,

– заявила директорка УЦОЯО.

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