На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб: який предмет на вибір складатимуть найчастіше

У 2023 році абітурієнти в Україні вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Під час основної сесії вже зареєструвалася понад 281 тисяча вступників.

Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні.

До теми Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти серйозну перевірку

На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб

Так, для участі в НМТ в Україні зареєструвалося майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.

Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. На другому місці – іноземна мова, на третьому – біологія. Аутсайдери вибору вступників – фізика та хімія.

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Вступна кампанія – 2023: коротко