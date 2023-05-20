На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб: який предмет на вибір складатимуть найчастіше
Джерело:УЦОЯО
У 2023 році абітурієнти в Україні вступатимуть до вишів за результатами НМТ. Під час основної сесії вже зареєструвалася понад 281 тисяча вступників.
Такі дані оприлюднив Український центр оцінювання якості освіти за результатами основного періоду реєстрації на тестування. Більшість учасників складатимуть тест в Україні.
До теми Учасникам НМТ-2023 доведеться пройти серйозну перевірку
На НМТ-2023 зареєструвалося понад 280 тисяч осіб
Так, для участі в НМТ в Україні зареєструвалося майже 258 тисяч осіб. Ще понад 23 тисячі вступників хочуть проходити тестування за кордоном. Найбільше – у Польщі та Німеччині.
Також понад 3,5 тисячі вступників зареєструвались для участі в додатковій сесії НМТ.
Найпопулярнішим предметом серед вступників виявилась історія України. На другому місці – іноземна мова, на третьому – біологія. Аутсайдери вибору вступників – фізика та хімія.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбулася у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.