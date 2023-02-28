УЦОЯО опублікував демонстраційний тест НМТ з української мови

Український центр оцінювання якості освіти опублікував на своєму сайті демонстраційний тест НМТ з української мови. Він стане у пригоді цьогорічним абітурієнтам.

У УЦОЯО уточнили, що НМТ не буде складнішим за традиційне тестування на ЗНО. При цьому тренувальні матеріали з усіх навчальних предметів обіцяють оприлюднити згодом.

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УЦОЯО опублікував демонстраційний тест з української мови

Так, цей тест допоможе випускникам навчитися розподіляти час на виконання завдань та визначити теми, над якими треба ще попрацювати.

Не пізніше травня ми розмістимо тренувальні матеріали з усіх навчальних предметів, а сьогодні пропонуємо вам завдання з української мови,

– повідомили в УЦОЯО.

При цьому уточнили, що вигляд запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

До слова, на виконання 30 завдань з української мови передбачено 60 хвилин. Випускник при цьому зможе вибирати послідовність виконання завдань.

Чи можна завантажити тест

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Перед початком виконання випускників просять відповісти на 4 запитання про себе. Вони допоможуть зібрати важливу для нас статистичну інформацію. На реальному тестуванні такого не буде.

Якщо ви не змогли відкрити тестувальника, спробуйте скористатися іншим браузером, а також перевірте налаштування систем безпеки на вашому комп’ютері / планшеті / телефоні,

– уточнюють у центрі.

До слова, файл із демонстраційним варіантом НМТ можна завантажити на свій пристрій.

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