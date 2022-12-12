Випускники можуть складати лише два обов'язкові предмети під час НМТ – 2023

В Україні пропонують зробити обов'язковими предметами національного мультипредметного тесту у 2023 році лише два. У парламенті вже зареєстрували відповідний законопроєкт.

Авторами законопроєкту є очільник парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак і група нардепів. Ініціатива пов'язана із неможливістю нормального навчання школярів в умовах воєнного часу.

Важливо "Не можемо зірвати кампанію": Шкарлет розповів про альтернативу вступу у виші у 2023 році

Обов'язковими предметами НМТ – 2023 пропонують зробити лише два

Обов'язковими до складання хочуть зробити українську мову та математику. Натомість інші два предмети дозволити обирати.

Законопроєкт, до слова, є альтернативним до урядового законопро'кту, запропонованого МОН.

Нардепи пропонують законодавчо визначити, що кожен абітурієнт має скласти два тести НМТ:

Перший – із двох обов'язкових предметів: українська мова та математика.

Другий – із двох предметів за вибором:

перший предмет – на вибір історія України / одна з іноземних мов;

другий предмет – на вибір хімія / фізика / біологія / географія або історія України / іноземна мова (якщо їх не обрали як перший предмет).

У МОН натомість пропонували проведення обов'язкового тесту з чотирьох предметів: української мови, математики, історії України та іноземної мови. В альтернативному законопроєкті запропонували полегшену модель НМТ, що не передбачає обов'язкового складання історії або іноземної мови.

Через перебування у бомбосховищах і подекуди неможливість навчання навіть онлайн, вважаю, що важливо залишити для обов'язкового тестування меншу кількість навчальних предметів. Натомість більше дати за вибором учасників тестування,

– наголосила співавторка законопроєкту Наталія Піпа.

Читайте Національний мультипредметний тест – 2023: коли розпочнеться реєстрація

Коли розпочнеться реєстрація на НМТ – 2023

Очільник МОН Сергій Шкарлет повідомив, що реєстрація на НМТ стартує у квітні 2023 року.

Тестування вступників мають відбутися у червні – липні 2023 року у межах основної та додаткової сесій.

Для вступу у 2023 році можна буде використати результати: