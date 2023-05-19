Що учасникам НМТ-2023 потрібно робити на тестуванні: весь алгоритм дій

Вже незабаром випускники складатимуть національний мультипредметний тест. Аби повністю зосередитися на виконанні завдань, варто добре знати, як буде відбуватися іспит.

Вже 5 червня розпочнеться основна сесія НМТ, яка триватиме до 23 червня. Учнів просять добре ознайомитися з послідовністю дій в екзаменаційному центрі, аби ні в кого не виникало жодних труднощів.

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Допуск до екзаменаційного центру

Кожен учень повинен показати паспорт та сертифікат зі своєї інформаційної сторінки та запрошення на НМТ. Сертифікат обов'язково повинен бути у видрукованому вигляді.

Що стосується запрошення, то воно може бути в електронному варіанті, достатньо лише завантажити його та показати при вході у ТЕЦ.

Єдині речі, які можна взяти з собою: прозора пляшка води та ручка (будь-якого кольору).

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Вхід в аудиторію

На вході кожного центру буде фахівець, який перевірить документи та вкаже номер вашої аудиторії. Списки з прізвищами та аудиторіями також будуть вивішані на вході. В аудиторії ще один фахівець вкаже на комп'ютер, який ви повинні зайняти.

Інструктаж

Перед іспитом учням за 5 – 7 хвилин розкажуть, як буде проходити іспит та на що звернути увагу. Також учням нагадають про заборону користуватися технічними засобами та відкривати інші вкладки браузера. У разі порушення учень покине аудиторію, а результати тесту анулюються.

Початок

Після цього кожен отримує логін і пароль, за яким входить у систему. Роботу над завданнями можна починати.

Що буде у разі повітряної тривоги

Час тестування зупиниться, а учні підуть в укриття. Коли небезпека мине, роботу над тестом продовжать, час тесту зменшений не буде у жодному випадку.

Робота над завданнями

Правильну відповідь можна позначати одразу, або вказати у чернетці та позначити наприкінці тестування. Порядок виконання завдань та відведений на них час – особиста справа кожного учня.

У якості чернетки кожен учень матиме на столі чистий аркуш, після завершення тестування його можна буде забрати з собою. Також у системі будуть довідкові матеріали з математики, хімії та фізики, наприклад, формули або таблиці.

Кінець тесту

Після виконання всіх завдань та позначення правильних відповідей потрібно натиснути "ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ". Якщо учень забуде вказати якусь відповідь – система про це йому нагадає та скаже, в якому блоці потрібно заповнити пропуск.

Якщо все гаразд, система запитає повторно про бажання завершити тестування, потрібно натиснути "ТАК".

Результат

Одразу після цього кожен учень отримає результати тести по кожному з блоків, тобто учень побачить кількість балів, які набрав з кожного предмета. Результат за шкалою 100 – 200 учень учасник НМТ отримає 28 червня у своєму особистому кабінеті.

Підпис

Після складання іспиту потрібно підійти до інструктора та розписатися у протоколі. Лише потім можна забрати особисті речі та покинути аудиторію.