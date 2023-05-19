Вже 5 червня розпочнеться основна сесія НМТ, яка триватиме до 23 червня. Учнів просять добре ознайомитися з послідовністю дій в екзаменаційному центрі, аби ні в кого не виникало жодних труднощів.
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- Допуск до екзаменаційного центру
Кожен учень повинен показати паспорт та сертифікат зі своєї інформаційної сторінки та запрошення на НМТ. Сертифікат обов'язково повинен бути у видрукованому вигляді.
Що стосується запрошення, то воно може бути в електронному варіанті, достатньо лише завантажити його та показати при вході у ТЕЦ.
Єдині речі, які можна взяти з собою: прозора пляшка води та ручка (будь-якого кольору).
- Вхід в аудиторію
На вході кожного центру буде фахівець, який перевірить документи та вкаже номер вашої аудиторії. Списки з прізвищами та аудиторіями також будуть вивішані на вході. В аудиторії ще один фахівець вкаже на комп'ютер, який ви повинні зайняти.
- Інструктаж
Перед іспитом учням за 5 – 7 хвилин розкажуть, як буде проходити іспит та на що звернути увагу. Також учням нагадають про заборону користуватися технічними засобами та відкривати інші вкладки браузера. У разі порушення учень покине аудиторію, а результати тесту анулюються.
- Початок
Після цього кожен отримує логін і пароль, за яким входить у систему. Роботу над завданнями можна починати.
- Що буде у разі повітряної тривоги
Час тестування зупиниться, а учні підуть в укриття. Коли небезпека мине, роботу над тестом продовжать, час тесту зменшений не буде у жодному випадку.
- Робота над завданнями
Правильну відповідь можна позначати одразу, або вказати у чернетці та позначити наприкінці тестування. Порядок виконання завдань та відведений на них час – особиста справа кожного учня.
У якості чернетки кожен учень матиме на столі чистий аркуш, після завершення тестування його можна буде забрати з собою. Також у системі будуть довідкові матеріали з математики, хімії та фізики, наприклад, формули або таблиці.
- Кінець тесту
Після виконання всіх завдань та позначення правильних відповідей потрібно натиснути "ЗАВЕРШИТИ ТЕСТУВАННЯ". Якщо учень забуде вказати якусь відповідь – система про це йому нагадає та скаже, в якому блоці потрібно заповнити пропуск.
Якщо все гаразд, система запитає повторно про бажання завершити тестування, потрібно натиснути "ТАК".
- Результат
Одразу після цього кожен учень отримає результати тести по кожному з блоків, тобто учень побачить кількість балів, які набрав з кожного предмета. Результат за шкалою 100 – 200 учень учасник НМТ отримає 28 червня у своєму особистому кабінеті.
- Підпис
Після складання іспиту потрібно підійти до інструктора та розписатися у протоколі. Лише потім можна забрати особисті речі та покинути аудиторію.