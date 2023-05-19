Уже 5 июня начнется основная сессия НМТ, которая продлится до 23 июня. Учеников просят хорошо ознакомиться с последовательностью действий в экзаменационном центре, чтобы ни у кого не возникало никаких трудностей.

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Допуск в экзаменационный центр

Каждый ученик должен показать паспорт и сертификат со своей информационной страницы и приглашения на НМТ. Сертификат обязательно должен быть в распечатанном виде.

Что касается приглашения, то оно может быть в электронном варианте, достаточно скачать его и показать при входе в ТЭЦ.

Единственные вещи, которые можно взять с собой: прозрачная бутылка воды и ручка (любого цвета).

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому следует доверить подготовку профессионалам. Таким, как репетиторы Optima Academy. Здесь ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессионалами!

Вход в аудиторию

На входе каждого центра будет специалист, который проверит документы и укажет номер аудитории. Списки с фамилиями и аудиториями будут вывешены на входе. В аудитории другой специалист укажет на компьютер, который вы должны занять.

Инструктаж

Перед экзаменом учащимся через 5 – 7 минут расскажут, как будет проходить экзамен и на что обратить внимание. Также учащимся напомнят о запрете пользоваться техническими средствами и открывать другие вкладки браузера. В случае нарушения учащийся покинет аудиторию, а результаты теста аннулируются.

Начало

После этого каждый получает логин и пароль, по которому он входит в систему. Работу над задачами можно начинать.

Что будет в случае воздушной тревоги

Время тестирования остановится, а учащиеся пойдут в укрытие. Когда опасность пройдет, работу над тестом продолжат, время теста уменьшено не будет ни в коем случае.

Работа над задачами

Правильный ответ можно пометить сразу или указать в черновике и пометить в конце тестирования. Порядок выполнения заданий и отведенное время – личное дело каждого ученика.

В качестве черновика каждый учащийся будет иметь на столе чистый лист, после завершения тестирования его можно будет забрать с собой. Также в системе будут справочные материалы по математике, химии и физике, например формулы или таблицы.

Конец теста

После выполнения всех заданий и обозначения правильных ответов нажмите "ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ". Если ученик забудет указать какой-нибудь ответ – система об этом ему напомнит и скажет, в каком блоке нужно заполнить пробел.

Если все хорошо, система спросит повторно о желании завершить тестирование, нужно нажать "ДА".

Результат

Сразу после этого каждый ученик получит результаты теста по каждому из блоков, то есть учащийся увидит количество баллов, которые набрал по каждому предмету. Результат по шкале 100 – 200 ученик участник НМТ получит 28 июня в своем личном кабинете.

Подпись

После сдачи экзамена нужно подойти к инструктору и расписаться в протоколе. Только потом можно забрать личные вещи и покинуть аудиторию.