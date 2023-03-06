Який предмет на вибір буде найпопулярнішим серед випускників на НМТ: в УЦОЯО спрогнозували

6 березня 2023, 12:38
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Джерело:

Укрінформ

У 2023 році абітурієнти складатимуть на НМТ два обов'язкові предмети та один на вибір. Минулоріч випускники обирати предмети не могли.

Цього року в учасників НМТ така можливість з'явилася. Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Який предмет на вибір буде найпопулярнішим серед випускників 

Вакуленко вважає, що вимоги повернутися до моделі, де всі предмети обов'язкові, є здебільшого політичними.

Безперечно, учасники НМТ зможуть обирати третім предметом історію України! Гадаю, що найбільше учасників обиратимуть саме її, у травні матимемо статистику, перевіримо моє припущення, –
 наголосила заступниця УЦОЯО.

Вона переконана, що важливо дати можливість майбутнім біологам обирати біологію, тим, хто вчився в закладах освіти із спеціалізованим з вивченням англійської мови, – англійську, або фізику – тим, хто захоплюється цим предметом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

 
Вакуленко уточнила, що через брак часу у 2022 році одним із основних недоліків моделі вступу було саме позбавлення абітурієнтів права обирати предмети для складання. 

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.

Автор: Марія Волошин