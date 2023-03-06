В этом году в участников НМТ такая возможность появилась. Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
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Какой предмет по выбору будет самым популярным среди выпускников
Вакуленко считает, что требования вернуться к модели, где все предметы обязательны, в большинстве своем являются политическими.
Безусловно, участники НМТ смогут выбирать третьим предметом историю Украины! Думаю, что больше всего участников будут выбирать именно ее, в мае будет статистика, проверим мое предположение, –
подчеркнула заместитель УЦОКО.
Она убеждена, что важно дать возможность будущим биологам выбирать биологию, тем, кто учился в учебных заведениях со специализированным изучением английского языка, – английский, или физику – тем, кто увлекается этим предметом.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.