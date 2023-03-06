В этом году в участников НМТ такая возможность появилась. Об этом рассказала заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Какой предмет по выбору будет самым популярным среди выпускников

Вакуленко считает, что требования вернуться к модели, где все предметы обязательны, в большинстве своем являются политическими.

Безусловно, участники НМТ смогут выбирать третьим предметом историю Украины! Думаю, что больше всего участников будут выбирать именно ее, в мае будет статистика, проверим мое предположение, –

подчеркнула заместитель УЦОКО.

Она убеждена, что важно дать возможность будущим биологам выбирать биологию, тем, кто учился в учебных заведениях со специализированным изучением английского языка, – английский, или физику – тем, кто увлекается этим предметом.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Вакуленко уточнила, что за неимением времени в 2022 году одним из основных недостатков модели вступления было именно лишение абитуриентов права выбирать предметы для составления.

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Вступительная кампания – 2023: кратко