Цього року в учасників НМТ така можливість з'явилася. Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.
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Який предмет на вибір буде найпопулярнішим серед випускників
Вакуленко вважає, що вимоги повернутися до моделі, де всі предмети обов'язкові, є здебільшого політичними.
Безперечно, учасники НМТ зможуть обирати третім предметом історію України! Гадаю, що найбільше учасників обиратимуть саме її, у травні матимемо статистику, перевіримо моє припущення, –
наголосила заступниця УЦОЯО.
Вона переконана, що важливо дати можливість майбутнім біологам обирати біологію, тим, хто вчився в закладах освіти із спеціалізованим з вивченням англійської мови, – англійську, або фізику – тим, хто захоплюється цим предметом.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.