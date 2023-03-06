Цього року в учасників НМТ така можливість з'явилася. Про це розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Який предмет на вибір буде найпопулярнішим серед випускників

Вакуленко вважає, що вимоги повернутися до моделі, де всі предмети обов'язкові, є здебільшого політичними.

Безперечно, учасники НМТ зможуть обирати третім предметом історію України! Гадаю, що найбільше учасників обиратимуть саме її, у травні матимемо статистику, перевіримо моє припущення, –

наголосила заступниця УЦОЯО.

Вона переконана, що важливо дати можливість майбутнім біологам обирати біологію, тим, хто вчився в закладах освіти із спеціалізованим з вивченням англійської мови, – англійську, або фізику – тим, хто захоплюється цим предметом.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма". Тут діють спеціальні курси Optima Academy, де учні мають змогу отримати потрібні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтесь до НМТ разом із професійними викладачами "Оптіма"!

Вакуленко уточнила, що через брак часу у 2022 році одним із основних недоліків моделі вступу було саме позбавлення абітурієнтів права обирати предмети для складання.

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