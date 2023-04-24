Список міст та країн розширили: де за кордоном можна скласти НМТ-2023

24 квітня 2023, 16:40
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Джерело:

УЦОЯО

Перелік міст та країн, у яких українські випускники зможуть складати НМТ у 2023 році, розширили. Це стало можливим завдяки домовленостям з новими країнами.

В УЦОЯО уточнили, до списку додалося ще 4 міста (країни). Це Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).

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У яких містах та країнах можна складати НМТ-2023 

Так, станом на зараз тимчасові екзаменаційні центри створять у таких закордонних населених пунктах:

Країна – місто:

  • Австрія – Відень;
  • Азербайджан – Баку;
  • Бельгія – Брюссель;
  • Болгарія – Варна, Софія;
  • Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – Абериствіт, Единбург, Лондон;
  • Грузія – Тбілісі;
  • Данія – Орхус;
  • Естонія – Таллінн;
  • Ірландія – Дублін;
  • Іспанія – Валенсія;
  • Італія – Мілан, Рим;
  • Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;
  • Латвія – Рига;
  • Литва – Каунас;
  • Люксембург – Мерш;
  • Молдова – Кишинів;
  • Нідерланди – Роттердам;
  • Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;
  • Норвегія – Осло;
  • Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
  • Португалія – Лісабон;
  • Румунія – Бухарест;
  • Словаччина – Братислава;
  • США – Нью-Йорк, Сакраменто;
  • Туреччина – Бельдібі;
  • Угорщина – Будапешт;
  • Фінляндія – Гельсінкі;
  • Франція – Марсель, Париж;
  • Чехія – Брно, Прага;
  • Швейцарія – Берн;
  • Швеція – Стокгольм.

Також у центрі кажуть: ви можете обрати інший населений пункт для складання НМТ – навіть якщо вже зареєструвалися та вказали локацію. Після отримання сертифіката до 7 травня можна змінити реєстраційні дані. 

Випускникам при цьому радять не зволікати з реєстрацією на тестування. 

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.
Автор: Марія Волошин