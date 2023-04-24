В УЦОЯО уточнили, до списку додалося ще 4 міста (країни). Це Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).
Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти
У яких містах та країнах можна складати НМТ-2023
Так, станом на зараз тимчасові екзаменаційні центри створять у таких закордонних населених пунктах:
Країна – місто:
- Австрія – Відень;
- Азербайджан – Баку;
- Бельгія – Брюссель;
- Болгарія – Варна, Софія;
- Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – Абериствіт, Единбург, Лондон;
- Грузія – Тбілісі;
- Данія – Орхус;
- Естонія – Таллінн;
- Ірландія – Дублін;
- Іспанія – Валенсія;
- Італія – Мілан, Рим;
- Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;
- Латвія – Рига;
- Литва – Каунас;
- Люксембург – Мерш;
- Молдова – Кишинів;
- Нідерланди – Роттердам;
- Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;
- Норвегія – Осло;
- Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;
- Португалія – Лісабон;
- Румунія – Бухарест;
- Словаччина – Братислава;
- США – Нью-Йорк, Сакраменто;
- Туреччина – Бельдібі;
- Угорщина – Будапешт;
- Фінляндія – Гельсінкі;
- Франція – Марсель, Париж;
- Чехія – Брно, Прага;
- Швейцарія – Берн;
- Швеція – Стокгольм.
Також у центрі кажуть: ви можете обрати інший населений пункт для складання НМТ – навіть якщо вже зареєструвалися та вказали локацію. Після отримання сертифіката до 7 травня можна змінити реєстраційні дані.
Випускникам при цьому радять не зволікати з реєстрацією на тестування.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ-2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ-2023 триватиме до 3 травня.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.