В УЦОЯО уточнили, до списку додалося ще 4 міста (країни). Це Мерш (Люксембург), Майнц (Німеччина), Осло (Норвегія) та Бельдібі (Туреччина).

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

У яких містах та країнах можна складати НМТ-2023

Так, станом на зараз тимчасові екзаменаційні центри створять у таких закордонних населених пунктах:

Країна – місто:

Австрія – Відень;

Азербайджан – Баку;

Бельгія – Брюссель;

Болгарія – Варна, Софія;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії – Абериствіт, Единбург, Лондон;

Грузія – Тбілісі;

Данія – Орхус;

Естонія – Таллінн;

Ірландія – Дублін;

Іспанія – Валенсія;

Італія – Мілан, Рим;

Канада – Едмонтон, Монктон, Торонто;

Латвія – Рига;

Литва – Каунас;

Люксембург – Мерш;

Молдова – Кишинів;

Нідерланди – Роттердам;

Німеччина – Берлін, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;

Норвегія – Осло;

Польща – Бидгощ, Варшава, Вроцлав, Краків, Люблін;

Португалія – Лісабон;

Румунія – Бухарест;

Словаччина – Братислава;

США – Нью-Йорк, Сакраменто;

Туреччина – Бельдібі;

Угорщина – Будапешт;

Фінляндія – Гельсінкі;

Франція – Марсель, Париж;

Чехія – Брно, Прага;

Швейцарія – Берн;

Швеція – Стокгольм.

Також у центрі кажуть: ви можете обрати інший населений пункт для складання НМТ – навіть якщо вже зареєструвалися та вказали локацію. Після отримання сертифіката до 7 травня можна змінити реєстраційні дані.

Випускникам при цьому радять не зволікати з реєстрацією на тестування.

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Вступна кампанія – 2023: коротко