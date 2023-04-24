В УЦОКО уточнили, к списку добавилось еще 4 города (страны). Это Мерш (Люксембург), Майнц (Германия), Осло (Норвегия) и Бельдиби (Турция).

Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты

В каких городах и странах можно сдавать НМТ-2023

Так, по состоянию на сегодняшний день временные экзаменационные центры создадут в таких заграничных населенных пунктах:

Страна – город:

Австрия – Вена;

Азербайджан – Баку;

Бельгия – Брюссель;

Болгария – Варна, София;

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – Абериствит, Эдинбург, Лондон;

Грузия – Тбилиси;

Дания – Орхус;

Эстония – Таллин;

Ирландия – Дублин;

Испания – Валенсия;

Италия – Милан, Рим;

Канада – Эдмонтон, Монктон, Торонто;

Латвия – Рига;

Литва – Каунас;

Люксембург – Мерш;

Молдова – Кишинев;

Нидерланды – Роттердам;

Германия – Берлин, Гамбург, Кёльн, Лейпциг, Майнц, Мюнхен;

Норвегия – Осло;

Польша – Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин;

Португалия – Лиссабон;

Румыния – Бухарест;

Словакия – Братислава;

США – Нью-Йорк, Сакраменто;

Турция – Бельдиби;

Венгрия – Будапешт;

Финляндия – Хельсинки;

Франция – Марсель, Париж;

Чехия – Брно, Прага;

Швейцария – Берн;

Швеция – Стокгольм.

Также в центре говорят: вы можете выбрать другой населенный пункт для сдачи НМТ – даже если уже зарегистрировались и указали локацию. После получения сертификата можно изменить регистрационные данные до 7 мая.

Выпускникам при этом советуют не медлить с регистрацией на тестирование.

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Вступительная кампания – 2023: кратко