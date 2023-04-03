НМТ за кордоном: в яких країнах можна складати тестування
Джерело:МОН
21 країна світу вже підтвердила проведення основної сесії національного мультипредметного тесту у 2023 році.
Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти активно комунікували з міністерствами освіти інших держав та посольствами щодо проведення НМТ за кордоном.
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У яких країнах відбудеться НМТ-2023
На сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення основної сесії НМТ такі країни:
- Австрія;
- Азербайджан;
- Болгарія;
- Велика Британія;
- Данія;
- Естонія;
- Ірландія;
- Іспанія;
- Італія;
- Канада;
- Латвія;
- Литва;
- Німеччина;
- Польща;
- Португалія;
- Румунія;
- США;
- Фінляндія;
- Франція;
- Чехія;
- Швеція.
Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в:
- Іспанії;
- Італії;
- Німеччині;
- Польщі;
- Чехії.
Перемовини з окремими закордонними установами ще тривають.
Коли обирати країну для складання НМТ
Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня вступники, які хочуть складати тестування за кордоном, мають вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.
До 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати інше місто для складання тесту.
НМТ за кордоном проводитимуть так, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.