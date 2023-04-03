НМТ за кордоном: в яких країнах можна складати тестування

Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти активно комунікували з міністерствами освіти інших держав та посольствами щодо проведення НМТ за кордоном.

Важливо Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

У яких країнах відбудеться НМТ-2023

На сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення основної сесії НМТ такі країни:

Австрія;

Азербайджан;

Болгарія;

Велика Британія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Німеччина;

Польща;

Португалія;

Румунія;

США;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швеція.

Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в:

Іспанії;

Італії;

Німеччині;

Польщі;

Чехії.

Перемовини з окремими закордонними установами ще тривають.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Коли обирати країну для складання НМТ

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня вступники, які хочуть складати тестування за кордоном, мають вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.