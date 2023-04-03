Міносвіти та Український центр оцінювання якості освіти активно комунікували з міністерствами освіти інших держав та посольствами щодо проведення НМТ за кордоном.

Важливо Вступна кампанія-2023: усе, що варто знати про зарахування на бакалаврат і в магістратуру

У яких країнах відбудеться НМТ-2023

На сьогодні підтвердили домовленості щодо проведення основної сесії НМТ такі країни:

  • Австрія;
  • Азербайджан;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Канада;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Німеччина;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • США;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Чехія;
  • Швеція.

Під час додаткової сесії учасники зможуть скласти НМТ в:

  • Іспанії;
  • Італії;
  • Німеччині;
  • Польщі;
  • Чехії.

Перемовини з окремими закордонними установами ще тривають.

Коли обирати країну для складання НМТ

Під час реєстрації з 3 квітня до 3 травня вступники, які хочуть складати тестування за кордоном, мають вибрати із наданого переліку найзручніший для доїзду населений пункт.

До 7 травня включно можна змінити реєстраційні дані й вибрати інше місто для складання тесту.

НМТ за кордоном проводитимуть так, як і в Україні: у спеціально обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах.

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Вступна кампанія – 2023: коротко

  • НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
  • На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
  • У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
  • Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
  • Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
  • Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
  • Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
  • Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.