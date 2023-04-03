Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования активно общались с министерствами образования других государств и посольствами по проведению НМТ за границей.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

В каких странах состоится НМТ-2023

На сегодняшний день подтвердили договоренности о проведении основной сессии НМТ следующие страны:

  • Австрия;
  • Азербайджан;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Германия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • США;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Чехия;
  • Швеция.

Во время дополнительной сессии участники смогут составить НМТ в:

  • Испании;
  • Италии;
  • Германии;
  • Польши;
  • Чехии.

Переговоры с отдельными загранучреждениями еще продолжаются.

Когда выбирать страну для сборки НМТ

Во время регистрации с 3 апреля по 3 мая поступающие, желающие сдавать тестирование за границей, должны выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.

До 7 мая включительно можно изменить регистрационные данные и выбрать другой город для сдачи теста.

НМТ за границей будут проводить так же, как и в Украине: в специально оборудованных временных экзаменационных центрах.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.