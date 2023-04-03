Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования активно общались с министерствами образования других государств и посольствами по проведению НМТ за границей.

Важно Вступительная кампания-2023: все, что следует знать о зачислении на бакалавриат и в магистратуру

В каких странах состоится НМТ-2023

На сегодняшний день подтвердили договоренности о проведении основной сессии НМТ следующие страны:

Австрия;

Азербайджан;

Болгария;

Великобритания;

Дания;

Эстония;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Латвия;

Литва;

Германия;

Польша;

Португалия;

Румыния;

США;

Финляндия;

Франция;

Чехия;

Швеция.

Во время дополнительной сессии участники смогут составить НМТ в:

Испании;

Италии;

Германии;

Польши;

Чехии.

Переговоры с отдельными загранучреждениями еще продолжаются.

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Когда выбирать страну для сборки НМТ

Во время регистрации с 3 апреля по 3 мая поступающие, желающие сдавать тестирование за границей, должны выбрать из предоставленного перечня самый удобный для доезда населенный пункт.