Без шансу на вступ: кому з учасників анулюють результати НМТ-2024

Завершилася основна сесія національного мультитесту у 2024 році. Однак у липні ще буде додаткова.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв’ю Освіті 24 розповіла, кому можуть анулювати результати тестування. Відповідно такий учасник втратить цьогоріч право на вступ.

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Хто втратить шанс на вступ у 2024 році

Вакуленко наголосила: анулювати результати НМТ учасникам можуть за порушення правил проходження тестування.

Зокрема, якщо в учасника під час походження тестування виявили мобільний телефон, навушники, шпаргалки тощо. Або якщо учасник під час оцінювання консультувався з кимось із колег,

– каже вона.

І додає: такі порушення зафіксують у відповідних протоколах. Відповідно результати мультитесту учаснику анулюють. Тож він у 2024 році вже не матиме права проходити тестування.

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Є учасники, які не завершили тестування через порушення

Вакуленко також розповіла, що під час основної сесії НМТ-2024 траплялися ситуації, коли учасники не змогли закінчити тестування через недобросовісну поведінку під час оцінювання.

На жаль, є такі випадки. Вони не поодинокі. Є в абсолютно усіх регіонах України і за кордоном. Але їх загалом небагато,

– уточнила директорка УЦОЯО.

І додала, що торік таких осіб-порушників було до ста з близько 280 тисяч учасників тестування.