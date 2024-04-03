НМТ-2024: у яких країнах відбудеться та про що мають пам'ятати учасники

3 квітня 2024, 16:44
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Джерело:

Міносвіти України

У 2024 році національний мультитест відбуватиметься як в Україні, так і за її межами. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 32 країнах.

Пройти тестування можна буде при цьому у 57 містах. Там у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

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У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024

Основна сесія НМТ за кордоном відбудеться у таких країнах:

  • Австрія;
  • Азербайджан;
  • Бельгія;
  • Болгарія;
  • Велика Британія;
  • Грузія;
  • Данія;
  • Естонія;
  • Ірландія;
  • Іспанія;
  • Італія;
  • Канада;
  • Латвія;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Молдова;
  • Нідерланди;
  • Німеччина;
  • Норвегія;
  • Польща;
  • Португалія;
  • Румунія;
  • Словаччина;
  • США;
  • Туреччина;
  • Угорщина;
  • Фінляндія;
  • Франція;
  • Чехія;
  • Швейцарія;
  • Швеція.

Інтерактивну мапу країн можна переглянути тут

Зверніть увагу!  Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.

Якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

НМТ у 2024 році: коротко 

  • Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році.
  • Стати учасником тестування можна до 11 квітня включно.
  • До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.
  • Основна сесія стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.
Автор: Марія Волошин