НМТ-2024: у яких країнах відбудеться та про що мають пам'ятати учасники

У 2024 році національний мультитест відбуватиметься як в Україні, так і за її межами. Тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) за кордоном створять у 32 країнах.

Пройти тестування можна буде при цьому у 57 містах. Там у спеціально обладнаних центрах з учасниками працюватимуть українськомовні педагоги, підготовлені УЦОЯО.

Дивіться також НМТ уже близько: як легко та безоплатно перевірити свою готовність до тесту

У яких країнах відбуватиметься НМТ-2024

Основна сесія НМТ за кордоном відбудеться у таких країнах:

Австрія;

Азербайджан;

Бельгія;

Болгарія;

Велика Британія;

Грузія;

Данія;

Естонія;

Ірландія;

Іспанія;

Італія;

Канада;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Молдова;

Нідерланди;

Німеччина;

Норвегія;

Польща;

Португалія;

Румунія;

Словаччина;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія;

Швеція.

Інтерактивну мапу країн можна переглянути тут.

Кількість місць для участі в тестуванні за кордоном обмежена. Якщо усі місця в конкретному місті чи країні будуть зайняті, ця локація більше не буде доступною для вибору.

Якщо ви обрали місце проведення, але знайшли зручнішу локацію, то до 15 квітня 2024 року у вас є можливість оновити вибір у персональному кабінеті.

НМТ у 2024 році: коротко

Триває реєстрація на національний мультитест у 2024 році.

Стати учасником тестування можна до 11 квітня включно.

До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.

Основна сесія стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.