Учасники додаткової сесії НМТ-2024 отримали запрошення на тестування

В Україні 11 липня розпочнеться додаткова сесія національного мультитесту у 2024 році. Її учасники уже отримали запрошення на тестування.

Їх можна знайти у персональних кабінетах учасників. У запрошеннях зазначили адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме тестування, та дату тестування.

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Що мають знати учасники додаткової сесії НМТ

Початок тестування для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, вказали за київським часом. Для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.

Радимо заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до тимчасового екзаменаційного центру,

– наголошують в УЦОЯО.

І додатково застерігають від поширення інформації про місце проведення НМТ. А також – передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Зазначимо, у додатковій сесії мультитесту братимуть участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.

Нагадаємо, що додаткова сесія НМТ стартує 11 липня й триватиме до 19 липня. Свої результати за шкалою 100 – 200 балів потенційні бакалаври отримають до 26 липня 2024 року.