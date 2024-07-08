Их можно найти в персональных кабинетах участников. В приглашениях указали адрес временного экзаменационного центра, где участник будет проходить тестирование, и дату тестирования.

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Что должны знать участники дополнительной сессии НМТ

Начало тестирования для участников, которые будут сдавать НМТ в Украине, указали по киевскому времени. Для участников, которые во время регистрации изъявили желание проходить НМТ за рубежом, – по местному времени населенного пункта, где расположен ТЭЦ.

Советуем заранее спланировать свой график на определенный в приглашении день тестирования, а также проложить маршрут проезда, ведь в случае опоздания вы не будете допущены к временному экзаменационному центру,

– отмечают в УЦОКО.

И дополнительно предостерегают от распространения информации о месте проведения НМТ. А также – передачи своих персональных данных посторонним лицам, в частности в любых телеграмм-каналах, которые обещают якобы оперативное информирование о вступительных экзаменах.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Отметим, в дополнительной сессии мультитеста будут участвовать те участники, которые по уважительным причинам не смогли пройти тестирование в рамках основной сессии. Также те, чье тестирование в рамках основной сессии прервала долговременная воздушная тревога, и они написали соответствующие заявления.

Напомним, что дополнительная сессия НМТ стартует 11 июля и продлится до 19 июля. Свои результаты по шкале 100 – 200 баллов потенциальные бакалавры получат до 26 июля 2024 года.

Подробнее о том, как проходила основная сессия НМТ-2024 и сколько предметов будут сдавать участники мультитеста 2025 года, читайте в интервью Татьяны Вакуленко Образованию 24.