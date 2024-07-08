Їх можна знайти у персональних кабінетах учасників. У запрошеннях зазначили адресу тимчасового екзаменаційного центру, де учасник проходитиме тестування, та дату тестування.
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Що мають знати учасники додаткової сесії НМТ
Початок тестування для учасників, які складатимуть НМТ в Україні, вказали за київським часом. Для учасників, які під час реєстрації виявили бажання проходити НМТ за кордоном, – за місцевим часом населеного пункту, де розташований ТЕЦ.
Радимо заздалегідь спланувати свій графік на визначений у запрошенні день тестування, а також прокласти маршрут доїзду, адже в разі запізнення вас не буде допущено до тимчасового екзаменаційного центру,
– наголошують в УЦОЯО.
І додатково застерігають від поширення інформації про місце проведення НМТ. А також – передавання своїх персональних даних стороннім особам, зокрема в будь-яких телеграм-каналах, які обіцяють буцімто оперативне інформування щодо вступних іспитів.
Зазначимо, у додатковій сесії мультитесту братимуть участь ті учасники, які з поважних причин не змогли пройти тестування у межах основної сесії. Також ті, чиє тестування у межах основної сесії перервала довготривала повітряна тривога, і вони написали відповідні заяви.
Нагадаємо, що додаткова сесія НМТ стартує 11 липня й триватиме до 19 липня. Свої результати за шкалою 100 – 200 балів потенційні бакалаври отримають до 26 липня 2024 року.