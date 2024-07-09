Як відбуватиметься додаткова сесія НМТ у разі відключення світла
Учасники НМТ-2024 під час проходження тестування в Україні змушені долати різноманітні труднощі, аби пройти перевірку шкільних знань. І відповідно – мати шанс вступити до вишу.
Цьогоріч, окрім повітряних тривог, додалися ще й відключення світла. Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко розповіла в інтерв'ю Освіті 24, як у такому разі відбувається тестування.
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Як проходять тестування учасники НМТ, коли немає світла
Вакуленко поінформувала, що у разі відключення світла у час, коли відбувається оцінювання у певному населеному пункті, учасники чекають.
Якщо їхнє тестування перервала не повітряна тривога, коли потрібно спускатися в укриття, а відключення світла, то вони очікують у тому приміщенні, у якому проходять тестування, до відновлення постачання електроенергії,
– розповіла очільниця УЦОЯО.
І додала, що приміщення обладнане для того, щоб можна було продовжити оцінювання.Детальніше про те, як відбувалася основна сесія НМТ-2024 та скільки предметів складатимуть учасники мультитесту 2025 року, читайте в інтерв'ю Тетяни Вакуленко Освіті 24.