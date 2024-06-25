У завданнях НМТ-2024 знайшли помилки: що робити учасникам
Український центр оцінювання якості освіти після кожної сесії оцінювання ретельно аналізує бази даних та перевіряє завдання щодо того, чи не було помилок у формулюванні завдань чи у введенні ключів. Поки відомо про дві такі помилки.
Про це в інтерв'ю Освіта 24 розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. І розповіла, що рішення ухвалять на користь учасників НМТ.
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У завданнях НМТ виявили помилки
Вакуленко каже: якщо УЦОЯО припустився помилки, то він компенсує її учаснику відповідним балом.
Жодних заяв подавати не потрібно. Така компенсація відбудеться для всіх учасників відповідної сесії відповідного дня,
– повідомила вона.
І розповіла, де знайшли ці помилки.
Є помилка у завданні з математики: неправильно були змакетовані варіанти відповідей (сесія 18 травня, – ред.). Так само була невеличка технічна проблема у завданнях з української мови,
– уточнила Вакуленко.
І наголосила: але це одна сесія з-поміж великої кількості днів тестування.
Зазначимо, що основна сесія національного мультитесту у 2024 році тривала протягом 14 травня – 25 червня.Більше про труднощі та виклики цьогорічного національного мультипредметного тесту та усе, що мають знати вступники 2024 року, читайте завтра в інтерв’ю очільниці УЦОЯО Тетяни Вакуленко на Освіта 24.