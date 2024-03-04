Продовження або додаткова сесія: як відбуватиметься НМТ у час повітряної тривоги
У 2024 році випускники складатимуть національний мультипредметний тест з чотирьох предметів. Якщо у цей час в Україні лунатиме повітряна тривога, тестування призупинять.
Про це повідомила директорка УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру. І уточнила, чи всі учасники зможуть продовжити тестування після відбою.
Дивіться також В УЦОЯО попередили випускників, які складатимуть мультитест за кордоном
Чи зможуть учасники НМТ пройти тестування після тривоги
Вакуленко уточнила, що передбачили однакові дії для учасників тестування в усіх тимчасово екзаменаційних центрах в Україні.
Щойно залунала повітряна тривога, тестування призупинилося, всі учасники разом з педагогічними працівниками перейшли в укриття. Вони перебуватимуть там до завершення повітряної тривоги,
– повідомила очільниця УЦОЯО.
І додала, що лише після завершення повітряної тривоги, якщо вона була не надто тривалою, всі учасники разом з педагогами повернуться до аудиторій.
З тієї хвилини, де ви зупинилися, ви продовжите виконання тестових завдань і далі зможете отримати свій результат,
– заявила Вакуленко.
Однак, за її словами, якщо повітряна тривога буде занадто тривалою – такою, що не дозволяє у конкретному тимчасово екзаменаційному центрі завершити оцінювання, то, на жаль, учасники тестування будуть змушені брати участь у додатковій сесії НМТ. У ТЕЦ їм пояснять усі деталі.
Дивіться також Хто може не складати НМТ у 2024 році
Коли треба реєструватися на НМТ у 2024 році
- Реєстрація на НМТ у 2024 році стартує 14 березня.
- Стати учасником тестування можна до 11 квітня.
- До 15 квітня зареєстрований учасник зможе змінити певні дані у персональному кабінеті.
- Зареєструватися можна також у додатковий період – протягом 10 – 15 травня.
- Але це зможуть зробити тільки ті, хто не зміг зареєструватися на НМТ-2024 з поважних причин під час основного періоду або отримав відмову.